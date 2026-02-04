Kiran Vyapar Pvt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kiran Vyapar Pvt hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Kiran Vyapar Pvt hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,90 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kiran Vyapar Pvt im vergangenen Quartal 354,7 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kiran Vyapar Pvt 314,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at