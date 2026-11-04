Kiran Vyapar Pvt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kiran Vyapar Pvt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Kiran Vyapar Pvt vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,69 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,10 Prozent auf 276,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 334,1 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at