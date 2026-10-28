Kirby Corp Announces Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $110.82 million, or $2.09 per share. This compares with $92.50 million, or $1.65 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 12.2% to $977.21 million from $871.16 million last year.

Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $110.82 Mln. vs. $92.50 Mln. last year. -EPS: $2.09 vs. $1.65 last year. -Revenue: $977.21 Mln vs. $871.16 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 10 % To 15 %