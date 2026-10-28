Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
28.10.2026 12:11:36
Kirby Corp Announces Rise In Q3 Profit
(RTTNews) - Kirby Corp (KEX) revealed a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $110.82 million, or $2.09 per share. This compares with $92.50 million, or $1.65 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $977.21 million from $871.16 million last year.
Kirby Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $110.82 Mln. vs. $92.50 Mln. last year. -EPS: $2.09 vs. $1.65 last year. -Revenue: $977.21 Mln vs. $871.16 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: 10 % To 15 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
|
27.10.26
|Ausblick: Kirby mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Kirby zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Kirby legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Kirby stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Kirby präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
|123,00
|4,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.