Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
02.03.2026 15:43:40
Kirby Corp CEO Sells $4 Million Worth of Shares as Stock Closes February Strong
David W. Grzebinski, CEO of Kirby Corporation (NYSE:KEX), reported the sale of 34,152 shares of Common Stock for approximately $4.44 million on Feb. 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($130.05); post-transaction value based on Feb. 24, 2026 market close ($130.05). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
