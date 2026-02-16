Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
16.02.2026 02:07:08
Kirby Corp's VP Sells 5,429 Insider Shares for $662K
On Feb. 4, 2026, Ronald A. Dragg, Vice President and Controller at Kirby Corporation (NYSE:KEX), directly sold 5,429 shares in an open-market transaction valued at approximately $662,338, according to an SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($122.00); post-transaction value based on Feb. 4, 2026 market close ($122.00). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
|
28.01.26
|Ausblick: Kirby verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Kirby stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.25