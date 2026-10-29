Kirby mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kirby hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 977,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kirby einen Umsatz von 871,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at