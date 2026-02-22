Kirby Aktie
WKN: 863669 / ISIN: US4972661064
|
22.02.2026 22:24:30
Kirby Posts $6.33 EPS in 2025 as Fund Makes $25 Million Bet on Marine Operator
On February 17, 2026, Atlantic Investment Management, Inc. disclosed a new position in Kirby Corporation (NYSE:KEX), acquiring 223,000 shares in an estimated $24.57 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Atlantic Investment Management, Inc. established a new position in Kirby Corporation (NYSE:KEX) by purchasing 223,000 shares. The fund’s quarter-end position in Kirby Corporation was valued at $24.57 million, reflecting both the share purchase and stock price movement during the period.Kirby Corporation is a leading provider of marine transportation and distribution services in the United States, operating a large fleet of tank barges and towboats. The company leverages its scale and expertise to serve critical energy and chemical supply chains across major waterways. Kirby's integrated business model and broad customer base support its position as a key logistics partner in the marine shipping industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kirby Corp (formerly Kirby Exploration Co Inc)Shs
|110,00
|0,92%
