Kirby Aktie

WKN: 863669 / ISIN: US4972661064

22.02.2026 22:24:30

Kirby Posts $6.33 EPS in 2025 as Fund Makes $25 Million Bet on Marine Operator

On February 17, 2026, Atlantic Investment Management, Inc. disclosed a new position in Kirby Corporation (NYSE:KEX), acquiring 223,000 shares in an estimated $24.57 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Atlantic Investment Management, Inc. established a new position in Kirby Corporation (NYSE:KEX) by purchasing 223,000 shares. The fund’s quarter-end position in Kirby Corporation was valued at $24.57 million, reflecting both the share purchase and stock price movement during the period.Kirby Corporation is a leading provider of marine transportation and distribution services in the United States, operating a large fleet of tank barges and towboats. The company leverages its scale and expertise to serve critical energy and chemical supply chains across major waterways. Kirby's integrated business model and broad customer base support its position as a key logistics partner in the marine shipping industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
