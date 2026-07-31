Kirby stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kirby präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Kirby hat ein EPS von 1,67 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,67 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 922,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at