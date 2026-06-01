Kiri Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kiri Industries ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kiri Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 84,13 INR gegenüber -15,370 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kiri Industries 2,05 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 941,32 INR gegenüber 44,61 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Kiri Industries im vergangenen Geschäftsjahr 8,40 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kiri Industries 7,40 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at