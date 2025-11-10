Kiri Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kiri Industries ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kiri Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kiri Industries ein Ergebnis je Aktie von 15,49 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at