Kiri Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kiri Industries stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,89 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at