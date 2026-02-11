Kiri Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kiri Industries hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 834,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kiri Industries ein EPS von 28,47 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

