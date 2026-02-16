Kirin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kirin lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Kirin im vergangenen Quartal 4,40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirin 4,19 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kirin 0,470 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kirin einen Umsatz von 15,44 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at