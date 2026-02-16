|
16.02.2026 06:31:31
Kirin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kirin lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Kirin im vergangenen Quartal 4,40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirin 4,19 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kirin 0,470 USD je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 16,27 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kirin einen Umsatz von 15,44 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.