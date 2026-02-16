16.02.2026 06:31:31

Kirin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kirin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -26,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 677,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kirin 638,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 182,13 JPY beziffert, während im Vorjahr 71,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kirin im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 433,36 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2 338,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

