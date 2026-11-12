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12.11.2026 06:31:28
Kirin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kirin hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 57,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61,72 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 633,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 619,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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