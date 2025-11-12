Kirin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kirin präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 61,72 JPY. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von 27,22 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 619,81 Milliarden JPY gegenüber 603,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at