Kirin verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kirin hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,98 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at