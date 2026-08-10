Kirin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kirin hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 92,87 JPY, nach 35,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent auf 644,84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 590,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at