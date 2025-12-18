Kirklands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kirklands hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kirklands ein EPS von -0,590 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,58 Prozent auf 103,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at