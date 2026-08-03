Kirloskar Brothers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kirloskar Brothers stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,05 Milliarden INR gegenüber 9,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at