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29.10.2026 06:31:29
Kirloskar Brothers präsentierte Quartalsergebnisse
Kirloskar Brothers hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 9,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kirloskar Brothers im vergangenen Quartal 12,77 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirloskar Brothers 10,28 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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