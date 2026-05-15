Kirloskar Brothers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kirloskar Brothers hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kirloskar Brothers 17,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kirloskar Brothers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,15 Milliarden INR im Vergleich zu 12,81 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 47,05 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kirloskar Brothers 52,29 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 45,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,92 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at