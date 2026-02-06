Kirloskar Brothers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kirloskar Brothers hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Kirloskar Brothers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,76 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,44 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,16 Milliarden INR.

