Kirloskar Brothers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kirloskar Brothers äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 8,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,06 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10,28 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,36 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at