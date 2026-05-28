Kirloskar Electric legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kirloskar Electric hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kirloskar Electric -0,580 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,29 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,560 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,89 Milliarden INR, während im Vorjahr 5,44 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at