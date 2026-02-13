|
13.02.2026 06:31:29
Kirloskar Electric legte Quartalsergebnis vor
Kirloskar Electric präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kirloskar Electric einen Umsatz von 1,20 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
