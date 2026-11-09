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09.11.2026 06:31:29
Kirloskar Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kirloskar Electric hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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