13.11.2025 06:31:28
Kirloskar Electric: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kirloskar Electric äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,50 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,770 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 11,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
