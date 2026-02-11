Kirloskar Ferrous Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kirloskar Ferrous Industries hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16,18 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,08 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at