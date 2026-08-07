Kirloskar Ferrous Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kirloskar Ferrous Industries lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 4,99 INR. Im letzten Jahr hatte Kirloskar Ferrous Industries einen Gewinn von 5,78 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,72 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 16,98 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at