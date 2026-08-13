Kirloskar Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kirloskar Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 32,05 INR. Im letzten Jahr hatte Kirloskar Industries einen Gewinn von 42,11 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 17,77 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at