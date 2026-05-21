Kirloskar Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kirloskar Industries hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,00 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 44,94 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kirloskar Industries im vergangenen Quartal 18,26 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirloskar Industries 17,46 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 151,92 INR gegenüber 146,41 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kirloskar Industries 69,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at