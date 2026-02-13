Kirloskar Oil Engines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kirloskar Oil Engines hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,91 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 18,73 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at