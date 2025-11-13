Kirloskar Oil Engines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kirloskar Oil Engines hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 11,18 INR. Im letzten Jahr hatte Kirloskar Oil Engines einen Gewinn von 8,79 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,48 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at