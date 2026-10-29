Kirloskar Pneumatic: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kirloskar Pneumatic hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,08 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,38 INR je Aktie erzielt worden.

Kirloskar Pneumatic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 3,07 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,76 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at