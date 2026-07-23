Kirloskar Pneumatic legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kirloskar Pneumatic hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,03 Milliarden INR – ein Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirloskar Pneumatic 2,82 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at