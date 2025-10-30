Kirloskar Pneumatic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kirloskar Pneumatic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,42 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,86 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,70 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,82 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at