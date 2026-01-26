Kirloskar Pneumatic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kirloskar Pneumatic stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 6,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kirloskar Pneumatic 5,67 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at