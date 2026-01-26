|
26.01.2026 06:31:29
Kirloskar Pneumatic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kirloskar Pneumatic stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 6,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kirloskar Pneumatic 5,67 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,43 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!