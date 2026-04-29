Kirloskar Pneumatic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kirloskar Pneumatic hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 22,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kirloskar Pneumatic noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kirloskar Pneumatic im vergangenen Quartal 7,12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirloskar Pneumatic 5,92 Milliarden INR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,67 INR sowie einen Umsatz von 7,24 Milliarden INR belaufen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 39,45 INR beziffert, während im Vorjahr 32,58 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kirloskar Pneumatic 17,87 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 39,24 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 17,90 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at