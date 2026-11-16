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16.11.2026 06:31:29
KIS Wire: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KIS Wire hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
KIS Wire vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 909,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 812,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat KIS Wire mit einem Umsatz von insgesamt 461,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 441,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,59 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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