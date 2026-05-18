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18.05.2026 06:31:29
KIS Wire: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KIS Wire hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 869,00 KRW gegenüber 301,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 432,71 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 442,69 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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