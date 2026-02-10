KIS Wire informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KIS Wire hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1143,39 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 568,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 449,52 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KIS Wire 431,25 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 172,43 KRW. Im Vorjahr waren 1248,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 739,61 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 809,26 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at