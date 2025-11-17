KIS Wire legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KIS Wire hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

KIS Wire hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 812,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -685,160 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat KIS Wire 441,52 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 425,08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at