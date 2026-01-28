Kisan Mouldings: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kisan Mouldings gab am 27.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,030 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,87 Prozent zurück. Hier wurden 605,7 Millionen INR gegenüber 703,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at