08.05.2026 06:31:29

Kisan Mouldings hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kisan Mouldings hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kisan Mouldings im vergangenen Quartal 805,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kisan Mouldings 833,0 Millionen INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,620 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,280 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,52 Prozent zurück. Hier wurden 2,50 Milliarden INR gegenüber 2,73 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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