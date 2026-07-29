Kisan Mouldings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kisan Mouldings ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kisan Mouldings die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kisan Mouldings im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 652,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 614,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at