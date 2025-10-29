Kisan Mouldings stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kisan Mouldings hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,80 Prozent auf 474,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 514,7 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at