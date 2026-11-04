Kisan Mouldings verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kisan Mouldings hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Kisan Mouldings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 647,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 474,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at