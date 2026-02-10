KISCO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KISCO hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 89,20 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 233,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,33 Prozent auf 126,40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 144,18 Milliarden KRW gelegen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 244,800 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 659,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,90 Prozent auf 486,61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 600,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at