KISCO äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 220,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -488,000 KRW je Aktie erzielt worden.

KISCO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,66 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at